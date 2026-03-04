До +25% за год и около 15% дивидендами: что поддержит акции МТС

МТС давно вышла за рамки классического мобильного оператора. Сегодня это цифровая экосистема с фокусом на облака, кибербезопасность и другие технологичные сервисы. Разбираем ключевые драйверы, которые могут обеспечить бумагам до +25% за год.

Дивиденды с понятными ориентирами

В 2024–2026 годах компания планирует выплачивать по 35 ₽ на акцию — это порядка 15% годовой доходности. Прогнозируемая дивидендная политика добавляет акциям инвестиционной привлекательности, особенно для консервативных инвесторов, ориентированных на стабильный денежный поток.

Возможные IPO «дочек»

В 2026 году группа может вывести на биржу отдельные быстрорастущие направления. Потенциальные размещения способны раскрыть стоимость цифровых активов и стать катализатором роста капитализации всей экосистемы.

Улучшение долговых показателей

По итогам III квартала 2025 года чистый долг снизился на 10,6%, а соотношение долг/OIBDA сократилось с 1,9 до 1,6. Снижение долговой нагрузки укрепляет финансовую устойчивость и повышает гибкость компании в реализации инвестиционных планов.

Ставка на технологии

МТС активно наращивает бизнес в облачных сервисах, кибербезопасности и IoT. В 2026–2027 годах эти сегменты могут расти опережающими темпами, постепенно увеличивая вклад в общую выручку и прибыль группы.

Сочетание высокой дивидендной доходности, снижения долга и развития цифровых направлений формирует потенциал для совокупной доходности до 25% в горизонте года — при сохранении текущей стратегии и рыночной конъюнктуры.