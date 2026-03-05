Акции-легенды: как инвесторы заработали до +116 765%
- 5 Марта 2026
Акции-легенды: как инвесторы заработали до +116 765%
Иногда самая простая стратегия оказывается самой эффективной — купить акции и держать их долгие годы. Существует мнение, что на российском рынке такой подход не работает, однако статистика за последние 25 лет показывает обратное: некоторые бумаги принесли инвесторам доходность в десятки тысяч процентов.
3 место — Норильский никель
Даже «самый скромный» результат в нашем списке выглядит впечатляюще. С учётом дивидендов акции компании за 25 лет принесли инвесторам более 14 500% доходности.
2 место — Татнефть
Привилегированные акции нефтяной компании обеспечили 23 211% совокупной доходности. Инвесторы получали стабильную прибыль, несмотря на колебания цен на нефть и рыночные кризисы.
1 место — Сбербанк
Обыкновенные акции банка за тот же период выросли на 68 165%. Но абсолютным лидером стали привилегированные бумаги — их доходность достигла +116 765%.
📈 Итог очевиден: стратегия «купи и держи» может приносить выдающиеся результаты — главное выбрать правильные компании. Мы собрали список акций, которые потенциально способны стать новыми лидерами долгосрочного роста.