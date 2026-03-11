3 «красных флага» на рынке акций, которые мешают инвесторам зарабатывать

Инвестиции могут приносить заметно больше, если заранее учитывать риски. Есть несколько типичных ошибок, из-за которых инвесторы теряют доходность или принимают лишний стресс на рынке.

🚩 Ставить всё на акции

Акции способны давать высокую доходность, но портфель, состоящий только из них, становится очень волатильным. Любая коррекция может сильно ударить по результату. Поэтому важно добавлять и другие активы — например, облигации — чтобы снизить колебания.

🚩 Гнаться за максимальными дивидендами

Высокая дивидендная доходность выглядит привлекательно, но выплаты напрямую зависят от прибыли компании. Если бизнес столкнётся с проблемами, дивиденды могут сократить или вовсе отменить. Важно оценивать устойчивость самой компании, а не только размер выплат.

🚩 Смотреть только на график

Рост цены без фундаментальных причин может быть временным. Если динамика не подкреплена финансовыми результатами и развитием бизнеса, котировки могут так же быстро развернуться вниз. Поэтому перед покупкой стоит изучить отчётность и перспективы компании.

