Акционеры «Т-Технологий» одобрили сплит 1 к 10

Акционеры «Т-Технологий» на внеочередном собрании поддержали дробление акций в пропорции 1 к 10. После сплита номинал бумаги снизится с ₽3,6 до ₽0,36, а общее количество акций вырастет с 268,3 млн до 2,68 млрд. Конвертация пройдет на восьмой рабочий день после регистрации изменений в выпуске.

Рынок почти не отреагировал на новость: акции компании на Мосбирже прибавляли около 0,07%, до ₽3377.

Инвестируйте с умом — растите капитал вместе с нами! CONOMY TERMINAL

В компании объяснили, что сплит сделает бумаги более доступными для розничных инвесторов и повысит ликвидность. Дивидендная политика остается прежней — выплаты планируется объявлять ежеквартально, направляя до 30% годовой чистой прибыли.

После дробления «Т-Технологии» сохранят программу buy-back — выкуп до 10% free-float для мотивации менеджмента. При существенном отклонении капитализации от справедливой стоимости компания может ускорить выкуп.

Также группа планирует консолидировать до 100% Точка Банка через допэмиссию своих акций. Оценку банка объявят во втором квартале 2026 года, голосование акционеров назначено на 5 июня, а закрытие сделки ожидается осенью 2026 года.