Индекс Мосбиржи может протестировать 2900 пунктов

Торги в четверг начались гэпом на фоне резкого движения цен на нефть. В течение дня рынок пытался закрыть разрыв, однако вечерний рост нефти выше $100 за баррель вновь поддержал покупки. В итоге индекс акций прибавил около 0,4%.

Утром нефть продолжает держаться вблизи $100, а Индекс Мосбиржи торгуется около 2880 пунктов. Ближайшее ключевое сопротивление — 2900 пунктов. Рынок может протестировать этот уровень уже сегодня, но уверенный пробой возможен лишь при дальнейшем росте нефти.

Вероятность продолжения роста цен на нефть остаётся высокой. Высвобождение стратегических резервов странами МЭА уже учтено рынком и не смогло существенно охладить котировки. Послабление США по санкциям для российской нефти, загруженной в танкеры до 12 марта, также вряд ли окажет заметное влияние на рынок.

Среди отдельных бумаг лучше рынка выглядели акции Роснефти, прибавившие около 2,5%. Сейчас они находятся рядом с важным уровнем 500 рублей. Его пробой может открыть потенциал дальнейшего роста, тем более что бумаги компании традиционно сильнее других нефтяников реагируют на динамику мировых цен на нефть.

В целом российскому рынку по-прежнему не хватает притока капитала: многие инвесторы предпочитают держать средства в фондах денежного рынка и облигациях, не спеша увеличивать долю более рискованных активов.

На валютном рынке пара юань–рубль пробила сопротивление 11,5 на фоне решения Минфина приостановить продажи валюты из ФНБ и обновила максимумы с сентября 2025 года. Следующий уровень сопротивления находится около 11,75.

При этом уже в конце марта или апреле на рынок может начать поступать больше валютной выручки от подорожавших сырьевых товаров. Это потенциально способно поддержать рубль, хотя многое будет зависеть от параметров бюджетного правила и цены отсечения нефти.

Где искать лучшие инвестиции в 2026 году?

Удачные инвестиции начинаются с качественной информации. Интуиция может помочь, но когда её подменяет азарт, это часто приводит к ошибкам и неверной оценке рисков.

CONOMY TERMINAL объединяет данные институционального уровня и аналитику на базе ИИ, позволяя быстро находить перспективные идеи без глубокого погружения в сложные финансовые модели. Подписка не гарантирует прибыль, но помогает принимать более взвешенные инвестиционные решения.

Так где же искать лучшие возможности на рынке в 2026 году?

Задайте вопрос CONOMY TERMINAL — и принимайте решение на основе данных.