Акции Whoosh выросли на ожиданиях нового сезона

Акции сервиса кикшеринга Whoosh 16 марта на пике прибавили 5,68% и достигли ₽100,65 за бумагу. Позднее рост замедлился до 4,79%, котировки находились около ₽99,8.

Инвесторы отреагировали на подготовку компании к новому сезону и развитие системы аренды самокатов через СМС. Технология позволяет пользоваться сервисом даже при перебоях с мобильным интернетом и может поддержать стабильную работу платформы.

Также компания подала заявку на включение в белый список Ministry of Digital Development, Communications and Mass Media of the Russian Federation, чтобы обеспечить доступ к сервису при возможных ограничениях связи. Ранее в список уже попали Urent и Yandex Go.

Аналитики отмечают, что рост котировок может быть краткосрочным. Бумаги остаются волатильными, а финансовые показатели компании пока сдерживаются высокой долговой нагрузкой и процентными расходами.

В 2026 году Whoosh планирует увеличить EBITDA до ₽4,5 млрд при рентабельности около 30%, а выручку — до ₽14 млрд. Акции компании торгуются на Moscow Exchange под тикером WUSH. 📈