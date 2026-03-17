Совкомфлот: разворот близко?

Геополитика на Ближнем Востоке резко подняла ставки фрахта — это даёт новый шанс Совкомфлоту (#FLOT) после слабого 2025 года.

Прошлый год был тяжёлым: выручка упала на 30% до $1,3 млрд из-за снижения ставок, крепкого рубля и санкций. EBITDA сократилась вдвое до $526 млн, компания получила небольшой убыток ($6 млн), а дивиденды ожидаемо не выплатили. Долговая нагрузка выросла, но остаётся умеренной (Net Debt/EBITDA — 0,68x). При этом к концу года динамика начала улучшаться — падение выручки замедлилось.

В 2026 ситуация меняется. Ставки фрахта в начале года выросли на 71% г/г, спрос на российскую нефть усилился, а рубль начал слабеть. Это напрямую поддерживает выручку, номинированную в долларах.

Итог: на фоне роста ставок и слабого рубля у компании формируется благоприятная конъюнктура. Акции могут быть интересны для среднесрочного отскока и уже выглядят как бенефициар текущих условий.