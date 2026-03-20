Рынок испугался убытка ЛУКОЙЛ

После выхода отчётности акции ЛУКОЙЛ просели на 1,3%, однако быстро начали восстанавливаться. Основной негатив — не в операционном бизнесе, а в списании зарубежных активов на 1,67 трлн рублей.

Деньги должны работать. Мы знаем как. CONOMY TERMINAL

Операционные результаты под давлением

Без разовых факторов показатели выглядят слабо: на компанию давят крепкий рубль, снижение цен на нефть и санкции.

Тем не менее ситуация остаётся контролируемой.

Дивиденды — за счёт денежного потока

Несмотря на падение прибыли, компания генерирует:

1,4 трлн рублей операционного потока

640 млрд рублей свободного денежного потока

Это позволяет сохранять дивидендные выплаты.

Оценка уже не дешёвая

Скорректированная прибыль — около 404 млрд рублей, что даёт P/E на уровне ~10x.

При этом акции заметно отстают от нефти: +13% против +48%.

Чтобы текущая оценка выглядела оправданной, прибыль в 2026 году должна вырасти примерно на 50%+.

Итог

Отчёт слабый, но без сюрпризов: основная просадка связана с разовыми списаниями.

Однако при текущих мультипликаторах бумаги пока не выглядят привлекательной инвестиционной идеей.

Ключевые показатели за 2025 год: