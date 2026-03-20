Рынок испугался убытка ЛУКОЙЛ
- 20 Марта 2026
После выхода отчётности акции ЛУКОЙЛ просели на 1,3%, однако быстро начали восстанавливаться. Основной негатив — не в операционном бизнесе, а в списании зарубежных активов на 1,67 трлн рублей.
Операционные результаты под давлением
Без разовых факторов показатели выглядят слабо: на компанию давят крепкий рубль, снижение цен на нефть и санкции.
Тем не менее ситуация остаётся контролируемой.
Дивиденды — за счёт денежного потока
Несмотря на падение прибыли, компания генерирует:
1,4 трлн рублей операционного потока
640 млрд рублей свободного денежного потока
Это позволяет сохранять дивидендные выплаты.
Оценка уже не дешёвая
Скорректированная прибыль — около 404 млрд рублей, что даёт P/E на уровне ~10x.
При этом акции заметно отстают от нефти: +13% против +48%.
Чтобы текущая оценка выглядела оправданной, прибыль в 2026 году должна вырасти примерно на 50%+.
Итог
Отчёт слабый, но без сюрпризов: основная просадка связана с разовыми списаниями.
Однако при текущих мультипликаторах бумаги пока не выглядят привлекательной инвестиционной идеей.
Ключевые показатели за 2025 год:
Выручка — 3,8 трлн рублей (–14,8%)
Операционная прибыль — 526,7 млрд рублей (–50,2%)
EBITDA — 892 млрд рублей (–35,6%)