Дивиденды в любой рынок: как получать доход и какие акции выбрать

Даже в периоды нестабильности можно зарабатывать на рынке — с помощью дивидендных акций. Коротко объясняем, как это работает и на что обратить внимание.

Что такое дивиденды

Это часть прибыли компании, которую она выплачивает своим акционерам.

Как получить выплаты

Достаточно купить акцию минимум за один торговый день до даты закрытия реестра — именно на эту дату определяется список получателей дивидендов. Найти её можно в карточке бумаги в приложении.

Как считать доходность

Обычно ориентируются на процент от текущей цены акции. Например, при цене 200 ₽ и дивиденде 16 ₽ доходность составит 8% годовых. Но фактический результат зависит от вашей цены покупки: если вы купили акцию за 160 ₽, доходность вырастет до 10%.

Почему цена падает после выплат

После закрытия реестра акции часто дешевеют — это дивидендный гэп. Со временем котировки, как правило, восстанавливаются.

Мы собрали подборку дивидендных акций — добавьте их в портфель, чтобы получать стабильный доход вне зависимости от ситуации на рынке.

ВЫБРАТЬ