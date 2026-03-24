Почему российские акции выглядят привлекательно сейчас

Банк России снизил ключевую ставку до 15%, и это вместе с ростом цен на нефть и ослаблением рубля создаёт сильную базу для роста рынка. При этом индекс Мосбиржи почти не отреагировал на эти факторы и выглядит недооценённым.

Нефть поддерживает рынок

Цены на нефть резко выросли, что усиливает позиции нефтегазового сектора (более 40% индекса). Компании выигрывают от дорогого сырья, снижения дисконтов и возможного пересмотра финансовых прогнозов вверх. При этом сектор всё ещё торгуется ниже исторических оценок.

Слабый рубль — плюс для экспорта

Ослабление рубля повышает прибыль экспортёров (более половины индекса). В целом рынок остаётся дешёвым: мультипликатор P/E около 3,5х — значительно ниже исторических уровней.

Снижение ставок — драйвер роста

Дальнейшее снижение ключевой ставки:

· снижает конкуренцию со стороны вкладов и облигаций

· привлекает новые деньги на рынок

· увеличивает оценку компаний и прибыль за счёт меньших расходов

Сразу несколько факторов — нефть, рубль и ставки — одновременно играют в пользу акций. Это усиливает потенциал роста российского рынка в ближайшей перспективе.

