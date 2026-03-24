Почему российские акции выглядят привлекательно сейчас
- 24 Марта 2026
Банк России снизил ключевую ставку до 15%, и это вместе с ростом цен на нефть и ослаблением рубля создаёт сильную базу для роста рынка. При этом индекс Мосбиржи почти не отреагировал на эти факторы и выглядит недооценённым.
Нефть поддерживает рынок
Цены на нефть резко выросли, что усиливает позиции нефтегазового сектора (более 40% индекса). Компании выигрывают от дорогого сырья, снижения дисконтов и возможного пересмотра финансовых прогнозов вверх. При этом сектор всё ещё торгуется ниже исторических оценок.
Слабый рубль — плюс для экспорта
Ослабление рубля повышает прибыль экспортёров (более половины индекса). В целом рынок остаётся дешёвым: мультипликатор P/E около 3,5х — значительно ниже исторических уровней.
Снижение ставок — драйвер роста
Дальнейшее снижение ключевой ставки:
· снижает конкуренцию со стороны вкладов и облигаций
· привлекает новые деньги на рынок
· увеличивает оценку компаний и прибыль за счёт меньших расходов
Сразу несколько факторов — нефть, рубль и ставки — одновременно играют в пользу акций. Это усиливает потенциал роста российского рынка в ближайшей перспективе.
Зарабатывать на росте индекса Мосбиржи можно с помощью инвестиций с CONOMY TERMINAL. Его цель — получать доход от роста акций ведущих российских компаний и дивидендов по ним.