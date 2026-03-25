До 26% потенциала в акциях «Полюса»

«Полюс» — один из крупнейших золотодобытчиков в мире. На фоне дорогого золота и возможного ослабления рубля бумаги выглядят интересно.

Инвестируй с умом — создавай капитал на годы вперёд. CONOMY TERMINAL

Почему есть апсайд:

🔸 Рост цен на золото

Драгметалл дорожает из-за геополитики и ожиданий смягчения политики ФРС.

🔸 Проект «Сухой Лог»

К 2030 году может почти удвоить объёмы добычи.

🔸 Сильные финрезы

Рост выручки и EBITDA уже позволил выплатить промежуточные дивиденды за 1П2025.

🔸 Недооценка

EV/EBITDA ≈ 4,3х — ниже исторических уровней.

Комбинация роста золота, сильных результатов и крупного проекта может дать до ~26% потенциала.