До 26% потенциала в акциях «Полюса»
- 25 Марта 2026
«Полюс» — один из крупнейших золотодобытчиков в мире. На фоне дорогого золота и возможного ослабления рубля бумаги выглядят интересно.
Инвестируй с умом — создавай капитал на годы вперёд. CONOMY TERMINAL
Почему есть апсайд:
🔸 Рост цен на золото
Драгметалл дорожает из-за геополитики и ожиданий смягчения политики ФРС.
🔸 Проект «Сухой Лог»
К 2030 году может почти удвоить объёмы добычи.
🔸 Сильные финрезы
Рост выручки и EBITDA уже позволил выплатить промежуточные дивиденды за 1П2025.
🔸 Недооценка
EV/EBITDA ≈ 4,3х — ниже исторических уровней.
Комбинация роста золота, сильных результатов и крупного проекта может дать до ~26% потенциала.