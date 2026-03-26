Дивиденды ВТБ: интерес есть, но от 30% прибыли

Результаты ВТБ за первые два месяца 2026 года выглядят неоднозначно. С одной стороны, банк показывает сильную операционную динамику: чистый процентный доход вырос на 335% год к году — бизнес адаптируется к высокой ставке и активно переоценивает кредитный портфель. Операционный доход до резервов прибавил 5%, а портфель юрлиц с начала года вырос на 3%.

С другой стороны, давление на прибыль усиливается. Чистая прибыль снизилась на 11% из-за высокой базы прошлого года, расходы выросли на 20% и опережают доходы, резервы увеличились на 9,5%. Качество розничного портфеля немного ухудшилось, а клиенты продолжают забирать средства: остатки физлиц снизились на 3%, юрлиц — на 1,2%.

По итогам 2025 года банк заработал 562 млрд рублей по МСФО. Потенциальная выплата 50% прибыли выглядит внушительно, но упирается в капитал: норматив достаточности — 80,5%, всего на 0,5% выше минимума. После дивидендов запас прочности станет ещё меньше.

Учитывая позицию Банк России, вероятность выплаты 50% невысока. Более реалистичный сценарий — 25–30% прибыли.

Секьюритизация потребкредитов может временно поддержать капитал, но не решает проблему системно — для устойчивого роста нужны либо накопление прибыли, либо докапитализация.

Итог: акции выглядят недооценёнными и сохраняют дивидендный потенциал, но риски остаются — санкции, давление на капитал и слабость розницы. Дивидендный кейс становится по-настоящему интересным, если выплаты составят не менее 30% прибыли; 50% на текущий момент маловероятны.