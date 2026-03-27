Почему сейчас хороший момент для покупки замещающих облигаций

Доллар в последние дни опустился почти к отметке 80 рублей — и это создает удачную точку входа в замещающие облигации по более привлекательному курсу.

Такие бумаги позволяют зарабатывать в валюте и дополнительно получать купонный доход. Выплаты рассчитываются в долларах, евро или юанях, а затем конвертируются в рубли по курсу ЦБ — это дает естественную защиту от ослабления рубля.

Мы бы рассматривали постепенные покупки в ближайшие пару месяцев.

С одной стороны, рубль может еще немного укрепиться на фоне высоких цен на нефть — тогда появится шанс докупить бумаги дешевле.

С другой — затягивать с входом не стоит. В долгосрочной перспективе рубль выглядит переоцененным: он находится на уровнях пятилетней давности, несмотря на накопленную разницу в инфляции с США. Со временем это давление, скорее всего, приведет к ослаблению рубля, что даст дополнительную доходность по таким облигациям.

Что по доходности

Помимо валютной переоценки, замещающие облигации дают достойный купон.

У надежных эмитентов вроде «Новатэка» и «Норникеля» доходность к погашению сейчас около 7–8% годовых в долларах.

Интересные варианты:

· ПИК 1P5 — погашение 19.11.2026, доходность ~11,45%

· ГТЛК ЗО27Д — погашение 10.03.2027, ~10,63%

· Акрон Б1P8 — погашение 10.11.2027, ~8,10%

· Еврохим 3P05 — погашение 07.11.2028, ~8,84%

Также есть более доходные, но и более рискованные идеи — например, ТМК или Полипласт с доходностью выше 15% годовых.

Вывод

Замещающие облигации — сильный инструмент для диверсификации портфеля. Их доля зависит от ваших валютных расходов, но даже без них такие бумаги могут дать заметный рублевый доход на горизонте 1–2 лет за счет сочетания купонов и возможного ослабления рубля.