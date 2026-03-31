Дешевые акции с потенциалом: где искать рост
- 31 Марта 2026
На текущем рынке «дешевые» бумаги — не всегда находка: низкие оценки часто отражают риски. Без сильных драйверов рынок в целом ограничен, а высокая ставка ЦБ делает облигации конкурентом акциям. Поэтому сейчас работают точечные идеи, а не широкий рост.
Уверенность в будущем — уже сегодня. CONOMY TERMINAL
Где есть потенциал
Базовые материалы:
ЮГК — возможен рост на 50–80% на фоне продажи контрольного пакета, но риски высокие
Сегежа — дешево из-за долгов и слабого рынка, восстановление может дать апсайд
Русолово — зависит от цен на олово, потенциал 30–50% при их росте
Финансы:
ВТБ — недооценка и возможные дивиденды, потенциал до ~47%
Сбер — стабильная прибыль и ~12% дивдоходности, рост около 20%
Т-Технологии — сильная история роста, потенциал до 45–55%
Нефтегаз:
Газпром — выигрывает от цен на сырьё, возможное возвращение дивидендов
Сургутнефтегаз (обычка и префы) — бенефициар нефти и слабого рубля
НОВАТЭК — ставка на восстановление в 2026–2027
ЛУКОЙЛ — краткосрочный рост на дивидендах и нефти
Другие идеи:
Ростелеком — до ~30% роста за счёт цифровых сервисов
Интер РАО — дивиденды и рост тарифов
Яндекс — сильный рост бизнеса, потенциал ~40%
Ozon, HeadHunter — до 50–60% на восстановлении экономики
МосБиржа — рост комиссий и дивиденды
Совкомфлот — бенефициар логистических изменений
Лента — рост после интеграции «Монетки»
Сейчас рынок — это не про «купить всё дешево», а про выбор отдельных историй с понятными драйверами. Большинство акций остаются ставкой на геополитику, поэтому фокус — на компаниях с внутренними источниками роста и дивидендами.