Дешевые акции с потенциалом: где искать рост

На текущем рынке «дешевые» бумаги — не всегда находка: низкие оценки часто отражают риски. Без сильных драйверов рынок в целом ограничен, а высокая ставка ЦБ делает облигации конкурентом акциям. Поэтому сейчас работают точечные идеи, а не широкий рост.

Где есть потенциал

Базовые материалы:

ЮГК — возможен рост на 50–80% на фоне продажи контрольного пакета, но риски высокие

Сегежа — дешево из-за долгов и слабого рынка, восстановление может дать апсайд

Русолово — зависит от цен на олово, потенциал 30–50% при их росте

Финансы:

ВТБ — недооценка и возможные дивиденды, потенциал до ~47%

Сбер — стабильная прибыль и ~12% дивдоходности, рост около 20%

Т-Технологии — сильная история роста, потенциал до 45–55%

Нефтегаз:

Газпром — выигрывает от цен на сырьё, возможное возвращение дивидендов

Сургутнефтегаз (обычка и префы) — бенефициар нефти и слабого рубля

НОВАТЭК — ставка на восстановление в 2026–2027

ЛУКОЙЛ — краткосрочный рост на дивидендах и нефти

Другие идеи:

Ростелеком — до ~30% роста за счёт цифровых сервисов

Интер РАО — дивиденды и рост тарифов

Яндекс — сильный рост бизнеса, потенциал ~40%

Ozon , HeadHunter — до 50–60% на восстановлении экономики

МосБиржа — рост комиссий и дивиденды

Совкомфлот — бенефициар логистических изменений

Лента — рост после интеграции «Монетки»

Сейчас рынок — это не про «купить всё дешево», а про выбор отдельных историй с понятными драйверами. Большинство акций остаются ставкой на геополитику, поэтому фокус — на компаниях с внутренними источниками роста и дивидендами.