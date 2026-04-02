Что будет с ретейлом в 2026 году

2025-й стал непростым для торговли: спрос заметно замедлился, покупатели начали экономить и чаще выбирать дискаунтеры. Давление усиливали высокая ключевая ставка и рост издержек. Лучше других держались продуктовые сети и e-commerce, тогда как непродовольственный сегмент сильнее пострадал от падения покупательной способности.

По итогам года оборот розничной торговли вырос всего на 2,6% против 7,7% годом ранее. Индекс предпринимательской уверенности оставался в минусе, а число магазинов впервые за 25 лет сократилось.

В 2026 году ситуация вряд ли резко улучшится. Минэкономразвития ожидает рост оборота лишь на 1,1%. Уже январь показал слабую динамику: +0,7% г/г против ожиданий в 1,9%.

Главные тренды 2026 года

• Рациональное потребление. Покупатели продолжают экономить, что играет на руку дискаунтерам и сегменту товаров повседневного спроса.

• Омниканальность и маркетплейсы. Сильнее выглядят компании, которые эффективно совмещают онлайн и офлайн.

• Консолидация рынка. Крупные игроки будут усиливаться за счет сделок и вытеснения слабых конкурентов.

Кто выигрывает

В текущих условиях преимущество у крупных компаний с развитой логистикой, онлайн-инфраструктурой и низкой долговой нагрузкой.

• X5 — сильные позиции в дискаунт-сегменте («Пятерочка», «Чижик»), развитый e-grocery и дивидендная история. Таргет: 4220 руб.

• Лента — сочетает органический рост и M&A, делает ставку на доступный сегмент и гибкие форматы. Таргет: 2900 руб.

• Ozon — ключевой бенефициар роста онлайн-торговли за счет масштаба, логистики и удобства сервиса. Таргет: 5700 руб.

Ретейл остается под давлением, но внутри сектора есть точки роста. Ставка — на крупных игроков, которые выигрывают от консолидации, цифровизации и смены потребительских привычек.

Не является инвестиционной рекомендацией