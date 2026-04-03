Ozon готовит дебютный выпуск облигаций на сумму от 15 млрд рублей

МКПАО «Озон» планирует до конца апреля выйти на рынок облигаций с первым размещением объемом не менее 15 млрд рублей.

Компания рассматривает выпуск в двух траншах: с фиксированным купоном (серия 001Р-01) и с плавающим (серия 001Р-02). Во втором случае ставка будет привязана к ключевой ставке Банка России с добавлением спреда.

Срок обращения облигаций составит около 2,5 лет (900 дней), купонный период — 30 дней. Номинал одной бумаги — 1000 рублей. Ориентиры по доходности и размеру спреда объявят позже, а итоговый объем размещения определят по результатам сбора заявок инвесторов.

Привлеченные средства компания планирует направить на рефинансирование текущего долга и общекорпоративные нужды.