ИКС 5: до +40% за год и дивиденды уже летом

«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» — знакомые бренды по всей стране. За ними стоит ИКС 5 — ритейлер, чьи акции сейчас выглядят привлекательно как по росту, так и по дивидендам.

Сильная динамика бизнеса

В 2025 году выручка компании выросла на 18,8% — до 4,6 трлн рублей. Главный драйвер — сеть дискаунтеров «Чижик», которая прибавила более 67% и продолжает активно расширяться.

Дивиденды выше рынка

По итогам года ожидаются выплаты около 350 ₽ на акцию — это примерно 16% доходности. Причём уже летом инвесторы могут получить значительную часть дивидендов.

Устойчивый спрос

Продуктовый ритейл традиционно считается защитным сектором: даже в условиях нестабильности спрос остаётся стабильным, а выручка — предсказуемой.

Итог

ИКС 5 — это сочетание дивидендной доходности и потенциала роста. При благоприятном сценарии совокупная доходность может достичь 40% за год.