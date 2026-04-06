ИКС 5: до +40% за год и дивиденды уже летом
- 6 Апреля 2026
«Пятёрочка», «Перекрёсток» и «Чижик» — знакомые бренды по всей стране. За ними стоит ИКС 5 — ритейлер, чьи акции сейчас выглядят привлекательно как по росту, так и по дивидендам.
Сильная динамика бизнеса
В 2025 году выручка компании выросла на 18,8% — до 4,6 трлн рублей. Главный драйвер — сеть дискаунтеров «Чижик», которая прибавила более 67% и продолжает активно расширяться.
Дивиденды выше рынка
По итогам года ожидаются выплаты около 350 ₽ на акцию — это примерно 16% доходности. Причём уже летом инвесторы могут получить значительную часть дивидендов.
Устойчивый спрос
Продуктовый ритейл традиционно считается защитным сектором: даже в условиях нестабильности спрос остаётся стабильным, а выручка — предсказуемой.
Итог
ИКС 5 — это сочетание дивидендной доходности и потенциала роста. При благоприятном сценарии совокупная доходность может достичь 40% за год.