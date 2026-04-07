Зумеры на бирже: инвестиции из страха упустить прибыль

Поколение Z всё активнее приходит в инвестиции — и во многом из-за FOMO (страха упустить выгоду). К такому выводу пришли аналитики CFA Institute и FINRA Investor Education Foundation.

Интерес к рынку подогревают и практичные причины: возможность начинать с небольших сумм и удобный доступ к сделкам через мобильные приложения.

Согласно исследованию, более 80% зумеров в США и Великобритании впервые купили ценные бумаги до 21 года. В Канаде этот показатель составляет 79%, в Китае — 63%.

Причём многие начинают ещё раньше. В США инвесторами до 18 лет становятся около четверти молодых людей, в Великобритании и Канаде — более 20%. В Китае таких значительно меньше — около 7%.

В портфелях зумеров чаще всего встречаются акции и криптовалюты. При этом стремление к быстрому результату нередко подталкивает их к более рискованным стратегиям.

Основные источники знаний об инвестициях — соцсети (48%) и поиск в интернете (47%). Почти половина (45%) получает информацию от родителей. Однако нехватка знаний остаётся серьёзным барьером: об этом говорят более половины молодых инвесторов в США, Канаде и Великобритании.