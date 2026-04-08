«Группа Позитив» вернулась к росту и дивидендам

Группа Позитив представила сильную отчетность по МСФО за 2025 год. Объем отгрузок увеличился на 40% год к году и достиг 33,6 млрд рублей — это существенно выше темпов роста российского рынка кибербезопасности, который за тот же период прибавил около 10–15%.

Компания также заметно повысила эффективность: расходы на персонал сократились на 25%, затраты на отраслевые мероприятия — на 20%, а маркетинговые расходы — сразу на 65%.

Благодаря росту бизнеса и оптимизации затрат «Группа Позитив» вернулась к положительному NIC — показатель составил 2,7 млрд рублей, что на 5,4 млрд больше, чем годом ранее.

На этом фоне совет директоров уже рекомендовал дивиденды в размере 28,08 рубля на акцию. Несмотря на сдержанную реакцию рынка, результаты выглядят убедительно: после слабого 2024 года менеджмент смог стабилизировать бизнес, и текущие уровни акций могут быть интересны для покупки.