Дивиденды «Норникеля»: сильные результаты — слабое доверие

Второй квартал традиционно становится временем дивидендных интриг. Компании объявляют решения по выплатам за прошлый год, и в этом сезоне снова в центре внимания — Норникель. Бумаги компании вместе с Полюс выбыли из «народного портфеля» Московской биржи, уступив место Роснефть и НОВАТЭК — и это симптом более широкой проблемы.

Парадокс очевиден: мировой лидер по палладию и никелю с сильной сырьевой базой снова разочаровывает инвесторов. Тема дивидендов остаётся болезненной — и не без оснований.

По итогам 2025 года компания показала уверенные результаты: чистая прибыль выросла на 34% до 164 млрд рублей, а свободный денежный поток прибавил 50%, достигнув 280,7 млрд. Финансово бизнес выглядит устойчиво — ресурсы для выплат есть.

Тем не менее, в конце марта глава компании Владимир Потанин допустил сценарий отказа от дивидендов. Основные аргументы — долговая нагрузка и необходимость финансировать развитие и социальные обязательства.

Однако эти доводы выглядят спорно. Соотношение NetDebt/EBITDA на уровне 1,6x — комфортное для отрасли. Более того, на фоне смягчения денежно-кредитной политики обслуживание долга в перспективе может стать дешевле.

Аргумент про социальную стабильность тоже вызывает вопросы. Ранее компания успешно сочетала инвестиции в персонал с выплатами акционерам. Почему теперь это стало взаимоисключающим выбором — не совсем ясно.

Особенно заметен контраст с нефтегазовым сектором. Например, ЛУКОЙЛ, несмотря на санкции и продажу зарубежных активов, дивиденды сохранил. НОВАТЭК работает в условиях санкционного давления и проблем с проектами, но также продолжает выплаты.

Рынок реагирует ожидаемо: за последний месяц акции «Норникеля» просели на 14% против снижения индекса Мосбиржи на 4%. Этот дополнительный дисконт — отражение падения доверия инвесторов, которое всё чаще связывают с управленческими решениями и непрозрачной дивидендной политикой.

В итоге складывается противоречивая картина. Норникель остаётся уникальным игроком с сильными позициями на глобальном рынке металлов — от палладия до кобальта. Но при этом компания всё дальше отходит от статуса дивидендной истории.

И, похоже, ожидания инвесторов по выплатам снова откладываются — на неопределённый срок.