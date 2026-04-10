Акции «Самолёта» ушли в пике

Российский рынок акций продолжает снижаться: по итогам вчерашней сессии индекс потерял ещё 0,9%. Уровень 2750 пунктов, от которого ранее предпринимались попытки разворота, не устоял. Теперь ближайшая техническая цель сместилась в район 2700 пунктов.

🛢 Фон остаётся нейтральным

Примечательно, что новых негативных факторов на рынке не появилось.

Нефть хоть и опустилась ниже $100 за баррель, всё ещё остаётся на высоких уровнях. Более того, западные СМИ ожидают, что уже в апреле доходы российских нефтяных компаний от экспорта могут обновить многомесячные максимумы.

Однако рынок этот позитив игнорирует.

Инвестируй с умом — создавай капитал на годы вперёд. CONOMY TERMINAL

💸 Инвесторы выбирают осторожность

Причина снижения — в настроениях участников рынка:

высокие ставки по безрисковым инструментам дают двузначную доходность

инвесторы предпочитают снижать риск

усиливаются опасения рецессии

👉 В таких условиях акции выглядят менее привлекательно.

🏦 Сигналы от регулятора

Дополнительное давление оказали заявления Кирилл Тремасов. Он отметил, что на ближайшем заседании Банк России будут обсуждаться разные варианты — от снижения ставки до паузы.

Рынок отреагировал негативно, хотя по сути регулятор лишь подтвердил очевидное:

ему предстоит балансировать между замедлением инфляции и рисками охлаждения экономики.

Наш базовый сценарий остаётся прежним — снижение ставки как минимум на 0,5 п.п. на фоне необходимости поддержать экономический рост и ожидаемого замедления инфляции.

🚨 «Самолёт» под давлением

Акции Самолет на этой неделе резко ускорили падение:

−3,9% по итогам вчерашнего дня

ещё более −2% с утра

около −14% с начала недели

Похоже, из бумаги выходят крупные инвесторы. Несмотря на сильную перепроданность, это не гарантирует разворота — давление может сохраниться.

👉 На текущий момент входить в акцию не рекомендуем.

Рынок снижается не из-за новостей, а из-за общего настроя:

инвесторы уходят в более надёжные инструменты

высокая ставка давит на спрос на акции

усиливаются макроэкономические риски

👉 В краткосрочной перспективе давление может сохраниться, а индекс — протестировать уровень 2700 пунктов.