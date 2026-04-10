Акции «Самолёта» ушли в пике
- 10 Апреля 2026
Российский рынок акций продолжает снижаться: по итогам вчерашней сессии индекс потерял ещё 0,9%. Уровень 2750 пунктов, от которого ранее предпринимались попытки разворота, не устоял. Теперь ближайшая техническая цель сместилась в район 2700 пунктов.
🛢 Фон остаётся нейтральным
Примечательно, что новых негативных факторов на рынке не появилось.
Нефть хоть и опустилась ниже $100 за баррель, всё ещё остаётся на высоких уровнях. Более того, западные СМИ ожидают, что уже в апреле доходы российских нефтяных компаний от экспорта могут обновить многомесячные максимумы.
Однако рынок этот позитив игнорирует.
💸 Инвесторы выбирают осторожность
Причина снижения — в настроениях участников рынка:
высокие ставки по безрисковым инструментам дают двузначную доходность
инвесторы предпочитают снижать риск
усиливаются опасения рецессии
👉 В таких условиях акции выглядят менее привлекательно.
🏦 Сигналы от регулятора
Дополнительное давление оказали заявления Кирилл Тремасов. Он отметил, что на ближайшем заседании Банк России будут обсуждаться разные варианты — от снижения ставки до паузы.
Рынок отреагировал негативно, хотя по сути регулятор лишь подтвердил очевидное:
ему предстоит балансировать между замедлением инфляции и рисками охлаждения экономики.
Наш базовый сценарий остаётся прежним — снижение ставки как минимум на 0,5 п.п. на фоне необходимости поддержать экономический рост и ожидаемого замедления инфляции.
🚨 «Самолёт» под давлением
Акции Самолет на этой неделе резко ускорили падение:
−3,9% по итогам вчерашнего дня
ещё более −2% с утра
около −14% с начала недели
Похоже, из бумаги выходят крупные инвесторы. Несмотря на сильную перепроданность, это не гарантирует разворота — давление может сохраниться.
👉 На текущий момент входить в акцию не рекомендуем.
Рынок снижается не из-за новостей, а из-за общего настроя:
инвесторы уходят в более надёжные инструменты
высокая ставка давит на спрос на акции
усиливаются макроэкономические риски
👉 В краткосрочной перспективе давление может сохраниться, а индекс — протестировать уровень 2700 пунктов.