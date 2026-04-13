Транснефть: дивидендный гигант под прицелом рисков

Инвестиционный кейс «Транснефти» сегодня — это классическое противостояние стабильного фундамента и новых геополитических угроз. Разберем итоги 2025 года, чтобы понять, стоит ли игра свеч.

Финансовые итоги 2025: «бумажные» игры vs реальность

Отчетность компании демонстрирует интересную аномалию:

Выручка: Выросла символически — на 1,2% (до 1,44 трлн руб.) . Рост тарифов компенсирует отсутствие физического расширения бизнеса.

OIBDA: Выросла до 584,6 млрд руб. (против 545 млрд годом ранее), что говорит о высокой операционной эффективности.

Чистая прибыль: Формально упала на 19,7% (до 241 млрд руб.).

В чем подвох? Падение прибыли вызвано не проблемами в бизнесе, а ростом амортизации и резким скачком обесценения активов (почти до 100 млрд руб.). Это неденежные списания, которые не влияют на реальный поток наличности, но давят на итоговую цифру в отчете.

Почему баланс остается «бетонным»?

Несмотря на «бумажное» падение прибыли, финансовое здоровье компании не вызывает опасений:

Денежные потоки: Операционный (439 млрд руб.) и свободный (200 млрд руб.) потоки полностью покрывают дивидендные обязательства. Чистый долг: Остается отрицательным. В условиях высоких процентных ставок в экономике это колоссальное преимущество перед другими госкорпорациями. Дивидендная доходность: Составляет около 12,7%, что ставит компанию в ряд лучших «голубых фишек».

Главный риск: фактор «прилетов»

Если раньше инвесторов волновали только налоги, то теперь на первый план вышли физические риски для инфраструктуры. Инциденты в Усть-Луге и Приморске перестали быть случайностью. Остановка работы портов из-за атак БПЛА — это прямой риск для объемов прокачки и, как следствие, для доходов компании.

Резюме по мультипликаторам

Компания выглядит недооцененной:

P/E ~ 4,4

EV/EBITDA ~ 1,2

Вердикт: «Транснефть» — это дешевый и эффективный монополист с отличным балансом. Однако инвесторам нужно закладывать в стратегию риск внезапных перебоев в работе южных и северных экспортных хабов.