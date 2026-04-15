B2B-РТС идет на биржу: сильный игрок с понятной моделью роста

На Московской бирже готовится размещение акций B2B-РТС — крупнейшей в России электронной площадки для закупок бизнеса и государства. Компания давно закрепилась в статусе лидера и уверенно удерживает первое место сразу в нескольких сегментах рынка.

Интерес к IPO во многом объясняется масштабом самого бизнеса. Через платформу уже проходят триллионы рублей: по итогам 2025 года объем закупок приблизился к 10 трлн рублей — это около 4,5% ВВП страны. При этом весь рынок электронных закупок продолжает расти и, по оценкам, может достичь 66 трлн рублей к 2030 году.

Финансово компания выглядит устойчиво: высокая рентабельность, стабильный рост, отсутствие долговой нагрузки и ощутимый денежный поток. Плюс понятная дивидендная политика — не менее половины прибыли планируют направлять акционерам.

Драйверы роста тоже вполне очевидны. Это дальнейшая цифровизация закупок, замещение иностранных решений и развитие собственных IT-продуктов, которые позволяют масштабировать бизнес без резкого роста затрат.

Важно и то, как устроена сама сделка: на биржу выходят акции текущих акционеров. При этом Совкомбанк сохраняет значительную долю и остается вовлеченным в развитие платформы.

Параметры размещения:

· Эмитент: ПАО «В2В-РТС»

· ISIN: RU000A104U43

· Лот: 1 акция

· Окончание сбора заявок: 16 апреля 2026, 13:00 мск

· Диапазон цены: 112–118 ₽ за акцию