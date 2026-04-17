Акции «АЛРОСА»: сильное отклонение от целей и пересмотр прогноза

С начала года бумаги «АЛРОСА» потеряли около 21% и заметно ушли ниже нашей целевой оценки. Тем не менее, мы не спешим повышать рекомендацию до «Покупать» и переводим бумаги в статус пересмотра.

Ситуация на рынке алмазов остаётся сложной. В 2025 году компания сократила добычу на 10% — до 29,8 млн карат, что стало минимумом за последние годы. Прогноз на 2026 год ещё более сдержанный — 25–26 млн карат. Несмотря на периодические сигналы о возможном восстановлении отрасли, динамика цен остаётся негативной. По данным Rapaport, в марте индексы RAPI снизились по всем основным категориям: от 0,3 до 3 карат, что указывает на сохраняющееся давление на выручку. В результате доходы в 2026 году, вероятно, окажутся ниже ожиданий рынка и наших предыдущих оценок.

Финансовые результаты за 2025 год выглядят неоднозначно. Выручка сократилась на 1,7% — до 235,1 млрд рублей, а EBITDA снизилась более существенно — на 26,5%, до 57,8 млрд рублей. Свободный денежный поток остаётся отрицательным, несмотря на улучшение динамики, и составил минус 13,6 млрд рублей. При этом чистая прибыль выросла почти вдвое — до 36,2 млрд рублей, однако этот рост обеспечен разовой сделкой — продажей доли в проекте «Катока» в Анголе. В 2026 году подобного эффекта ожидать не приходится.

С учётом сохраняющихся рисков на рынке и разовых факторов в отчётности, мы пересматриваем прогноз по «АЛРОСА» на 2026 год. Бумаги компании также отправляются на переоценку.