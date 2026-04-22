  1. Главная
  2. Аналитика
  3. Статьи
  Что ставит под удар дивиденды «Северстали»?

Что ставит под удар дивиденды «Северстали»?

22 Апреля 2026
Conomy

Отчетность «Северстали» (CHMF) за I квартал 2026 года оказалась слабой. Даже лидеры отрасли чувствуют на себе давление текущей рыночной конъюнктуры.

Основные операционные показатели:

  • Производство: Выпуск стали упал на 4%, чугуна — на 1% (г/г).

  • Продажи: Реализация продукции с высокой добавленной стоимостью (ВДС) сократилась на 14% (до 1,18 млн тонн).

  • Спрос: Потребление стали в России за квартал снизилось на 15%. Падает загрузка мощностей у клиентов и цены на горячекатаный лист (-7% г/г).

Финансовое состояние:

  1. Прибыль: Фактически обнулилась, составив всего 61 млн руб. (против 21,1 млрд руб. годом ранее). С поправкой на курсовые разницы и обесценение прибыль остается в плюсе (4,2 млрд руб.), но это все равно на 81% меньше прошлогодних показателей.

  2. Денежный поток (FCF): Ушел в глубокий минус (-40,4 млрд руб.), из-за чего чистый долг подскочил до 61,9 млрд руб.

  3. Долговая нагрузка: Пока показатель Net Debt/EBITDA комфортный (0,53), но динамика тревожная.

Главный риск для инвесторов

Если EBITDA во 2–3 кварталах продолжит падение, а долг — рост, к концу 2026 года коэффициент Долг/EBITDA может превысить 1.0. В этом случае выплата 100% FCF в качестве дивидендов окажется под угрозой. Ситуацию осложняет крепкий рубль, который бьет по маржинальности экспортеров.

Стратегия

Несмотря на текущую дешевизну акций, драйверов для роста пока нет. «Северсталь», ММК и НЛМК имеют запас прочности примерно на год, после чего их привлекательность может начать быстро падать.

  • Что делать: Сейчас лучше занять наблюдательную позицию.

  • Когда покупать: Стоит присмотреться к акциям ближе к концу 2026 года, когда весь негатив уже будет в ценах.

  • Опасения: Не исключено, что котировки могут обновить минимумы 2022 года.

Теги: инвестиции