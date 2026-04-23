Высокая доходность без премии: стоит ли рассматривать новый выпуск «ВУШ»

Новый выпуск «ВУШ» предлагает высокую доходность, но не дает заметной премии к уже обращающимся бумагам при повышенных рисках

Рассмотрим параметры нового выпуска облигаций с фиксированным купоном от компании «ВУШ». Несмотря на слабые финансовые результаты по МСФО за последний год, эмитент выходит на рынок с доходностью выше средней по своей рейтинговой категории.

ВУШ-001Р-06

О компании

Whoosh — оператор кикшеринга, предоставляющий услуги краткосрочной аренды электросамокатов и электровелосипедов, а также развивающий решения в сфере городской микромобильности.

По итогам 2025 года финансовые показатели заметно ухудшились: выручка сократилась до 12,5 млрд руб. (-13% год к году), а чистый результат оказался отрицательным — убыток составил 2,9 млрд руб. против прибыли годом ранее. Долговая нагрузка продолжает расти: долгосрочные обязательства достигли 10 млрд руб., краткосрочные — 5,6 млрд руб. Показатель Чистый долг/EBITDA находится на уровне 3,5, а коэффициент покрытия процентов (ICR) — всего 0,25, что указывает на слабую устойчивость к долговой нагрузке.

Параметры выпуска

• Объем — 1 млрд руб.

• Номинал — 1000 руб.

• Купон — ориентир 22,5% (доходность к погашению около 25%)

• Выплаты — ежемесячные

• Срок обращения — 3 года

• Рейтинг — BBB+ (развивающийся)

• Без оферты и амортизации

• Доступен неквалифицированным инвесторам

На вторичном рынке уже обращаются несколько выпусков «ВУШ», включая сопоставимый по сроку «iВУШ 1Р4» с доходностью около 24,3% и погашением через 2,1 года. На этом фоне новый выпуск практически не предлагает дополнительной доходности, что снижает его привлекательность для краткосрочных стратегий.

Фактически главным преимуществом остается возможность зафиксировать высокий купон на длительный срок. Однако этот плюс нивелируется рисками: операционные показатели ухудшаются, компания фиксирует убыток, а долговая нагрузка растет. В таких условиях сохраняется вероятность понижения кредитного рейтинга, что может негативно повлиять на рыночную стоимость облигаций.

Дополнительные ограничения связаны с характером бизнеса: он носит выраженно сезонный характер и в последние годы сталкивается с усилением регулирования. Хотя компания расширяет присутствие в Южной Америке, вклад этого направления в выручку остается ограниченным, тогда как основной рынок остается убыточным.

Отдельно стоит учитывать предстоящее крупное погашение облигаций на 4 млрд руб. в начале июля, что увеличивает нагрузку на ликвидность.

Сравнение с аналогами

На фоне других эмитентов с рейтингом BBB+ новый выпуск выглядит конкурентным по уровню доходности. Однако отсутствие премии к собственным бумагам и повышенные риски ограничивают потенциал роста цены после размещения.

Что в итоге:

Выпуск «ВУШ» может подойти инвесторам, готовым принять повышенный риск ради фиксированной высокой доходности. При этом как инструмент для спекуляций он выглядит слабо, а для долгосрочного портфеля требует осторожного подхода.