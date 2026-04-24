Русагро»: старт хуже ожиданий, дивиденды на паузе?

«Русагро» опубликовала операционные результаты за первый квартал 2026 года, и они выглядят разочаровывающе. Основной сегмент — масложировой бизнес — сократился на 9%, а мясное направление, второе по значимости, показало снижение на 4%. На этом фоне рост в сахарном и сельскохозяйственном сегментах не способен существенно изменить общую картину: их вклад в выручку недостаточен, чтобы поддержать рост акционерной стоимости.

Акции компании уже около года находятся под давлением и продолжают снижаться в условиях повышенной волатильности. При этом дивидендные выплаты остаются замороженными с 2022 года, и на фоне текущих операционных результатов перспективы их восстановления выглядят неопределёнными.

Ожидания на возобновление дивидендов в краткосрочной перспективе кажутся излишне оптимистичными. На рынке есть альтернативы — компании со стабильным денежным потоком и практически непрерывной дивидендной историей.

Дополнительным фактором давления остаётся высокая ключевая ставка, которая продолжает сдерживать финансовые показатели агросектора в целом. Вероятно, этот эффект сохранится ещё некоторое время.

Наш ориентир по акциям «Русагро» — 87 рублей.