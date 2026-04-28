HeadHunter (hh.ru) — крупнейшая онлайн-платформа по подбору персонала в России, контролирующая свыше 60% рынка интернет-рекрутинга. Компания остаётся одним из самых устойчивых представителей IT-сектора, демонстрируя высокую операционную эффективность и рентабельность по EBITDA более 40%.

Сильный денежный поток и масштабируемая бизнес-модель позволяют HeadHunter стабильно направлять часть прибыли на выплаты акционерам.

По итогам 2025 года совет директоров рекомендовал дивиденды в размере 233 ₽ на одну акцию.

Основные параметры выплаты:

Дивидендная доходность: около 7,8% к текущей рыночной цене

Дата закрытия реестра: 12 мая

Последний день для покупки акций под дивиденды: 11 мая

Для инвесторов, ориентированных на сочетание роста бизнеса и регулярного дохода, бумаги HeadHunter остаются заметным вариантом на российском рынке.