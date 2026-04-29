Частные инвесторы возвращаются на рынок: рекордные притоки и смена стратегии

Розничные инвесторы продолжают активно переводить средства на фондовый рынок, а объёмы вложений постепенно приближаются к историческим максимумам. Дополнительный приток капитала ожидается после завершения срока крупных депозитов, открытых ранее под высокие процентные ставки.

По итогам марта 2026 года число частных инвесторов на Московской бирже превысило 41 млн человек, а количество брокерских счетов достигло 78,3 млн. За год показатели выросли на 13% и 17% соответственно. При этом число клиентов, совершающих хотя бы одну сделку в месяц, снизилось с 4 млн до 3,2 млн человек, что говорит о более осторожном поведении участников рынка.

В марте совокупный приток средств на рынок составил около 269,5 млрд рублей. Основной объём пришёлся на облигации — 226,8 млрд рублей, что превышает 80% общего объёма. Также зафиксирован умеренный интерес к акциям (+23,1 млрд рублей) и инвестиционным паям (+19,6 млрд рублей). Несмотря на это, структура портфелей частных инвесторов заметно не изменилась.

Инвестор стал осторожнее

Если несколько лет назад многие частные инвесторы приходили на рынок в поисках высокой доходности и рассчитывали на рост капитала на 30–50% в год, то сегодня приоритеты изменились. На первый план выходят сохранение капитала, защита от инфляции, формирование резервов и стабильный денежный поток.

Эксперты отмечают, что российский частный инвестор становится более зрелым: растёт интерес к макроэкономическим показателям, таким как инфляция, динамика ВВП и ожидания по ключевой ставке.

Акции уступили облигациям

За последний год особенно заметным стал переток средств из акций в облигации и фонды денежного рынка. Причина очевидна: индекс Московской биржи за прошедший год снизился на 2,19%, тогда как средняя доходность на долговом рынке превысила 20%.

На фоне волатильности акций и более предсказуемого денежного потока по облигациям выбор инвесторов в пользу консервативных инструментов выглядит закономерным.

Что может изменить тренд

По мнению аналитиков, существенный возврат интереса к акциям возможен после снижения ключевой ставки ниже 13%. В этом случае средства из депозитов и фондов денежного рынка начнут постепенно перетекать в облигации более длинной дюрации, акции и фонды с повышенным потенциалом доходности.

Однако при сохранении геополитической неопределённости именно снижение ставки может стать главным драйвером переоценки российского фондового рынка.