Шашлык или акции: что растет быстрее? 🍢

Инвесторы следят не только за графиками Мосбиржи. Перед майскими праздниками в ход идет «индекс шашлыка». Это наглядный способ понять реальную инфляцию на примере любимого блюда.

В этом году классический набор для пикника подорожал на 11%, а его медианная стоимость вплотную приблизилась к 5 000 рублей.

Посмотрите, как рост цен на компоненты совпал с динамикой акций известных компаний:

🔥 Жидкость для розжига (+25%) — летит вверх быстрее, чем облигации ДОМ.РФ.

🪵 Уголь (+20%) — почти догнал темпы роста Ozon.

🍢 Шампуры (+17%) — на уровне ИТ-сервиса Циан.

🥩 Мясо (+6%) — стабильно, как Сбербанк.

Хотите, чтобы ваш доход обгонял даже цены на мясо? Пора переходить на профессиональные инструменты - Подключайтесь к CONOMY TERMINAL и управляйте портфелем эффективнее!