Шашлык или акции: что растет быстрее? 🍢
- 30 Апреля 2026
Инвесторы следят не только за графиками Мосбиржи. Перед майскими праздниками в ход идет «индекс шашлыка». Это наглядный способ понять реальную инфляцию на примере любимого блюда.
В этом году классический набор для пикника подорожал на 11%, а его медианная стоимость вплотную приблизилась к 5 000 рублей.
Посмотрите, как рост цен на компоненты совпал с динамикой акций известных компаний:
🔥 Жидкость для розжига (+25%) — летит вверх быстрее, чем облигации ДОМ.РФ.
🪵 Уголь (+20%) — почти догнал темпы роста Ozon.
🍢 Шампуры (+17%) — на уровне ИТ-сервиса Циан.
🥩 Мясо (+6%) — стабильно, как Сбербанк.
