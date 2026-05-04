5 дивидендных акций, способных обойти доходность вкладов

По данным Банка России, максимальная ставка по годовым депозитам в десяти крупнейших банках страны снизилась до 13,3%. На этом фоне ряд дивидендных акций уже выглядит конкурентоспособнее банковских вкладов. Рассмотрим несколько интересных примеров.

ЦИАН — потенциальная доходность около 16,2% Компания подтвердила намерение выплатить специальный дивиденд в третьем квартале текущего года. Размер выплаты составит 50 рублей на акцию, что соответствует примерно 8% годовых. Кроме того, ожидаются дивиденды в рамках действующей политики — ориентировочно ещё 52 рубля на бумагу. Совокупная доходность может превысить 16% годовых.

МТС — около 15,6% Согласно дивидендной политике, компания может направить на выплаты 35 рублей на акцию. При текущих котировках это соответствует доходности порядка 15,6% годовых.

ВТБ — от 10% до 20% Банк может объявить дивиденды уже в мае, и именно этот вопрос остаётся одной из главных интриг рынка. При распределении 25% чистой прибыли за 2025 год доходность оценивается примерно в 10,5%, а при выплате 50% — способна приблизиться к 20%. Однако базовый сценарий рынка предполагает уровень около 12–13%.

HeadHunter — около 14% Совет директоров рекомендовал выплатить за 2025 год 233 рубля на акцию. Это даёт текущую доходность около 7,8%. Осенью рынок ожидает ещё одну выплату — по итогам первого полугодия 2026 года. По оценкам аналитиков, она может составить около 174 рублей на акцию. В сумме годовая доходность может достичь 13,7%.

Транснефть — 12,2–14% По итогам прошлого года компания выплатила 198,25 рубля на акцию. В этом году размер дивидендов может снизиться из-за роста налоговой нагрузки. Прогнозы аналитиков находятся в диапазоне 170–195 рублей на бумагу, что при текущей цене акций соответствует доходности около 12–14%.

Что выбрать: акции или облигации?

Несмотря на привлекательные дивидендные истории, многие российские инвесторы по-прежнему делают ставку на облигации. Это объяснимо: длинные ОФЗ сейчас предлагают около 14,5% годовых на несколько лет вперёд, причём с более предсказуемым уровнем риска.

Однако в долгосрочной перспективе акции способны обеспечить более высокую совокупную доходность. Если бизнес развивается, дивиденды со временем растут вместе с прибылью компании. Например, выплаты HeadHunter с 2022 года увеличились в несколько раз, а суммарные дивиденды за последние три года превысили 1200 рублей на акцию.

Именно поэтому дивидендные акции чаще рассматриваются как инструмент для терпеливых инвесторов, готовых держать бумаги длительное время и переживать рыночную волатильность ради потенциально более высокой доходности в будущем.