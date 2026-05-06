«Делимобиль» разместит облигации под 22% годовых
- 6 Мая 2026
ПАО «Каршеринг Руссия», работающее под брендом Делимобиль, завершило сбор заявок на новый выпуск облигаций серии 001Р-08. По итогам book-building ставка первого купона установлена на уровне 22% годовых, что оказалось ниже первоначального ориентира в до 23%.
Доходность первого купона будет сохранена на весь период обращения займа — аналогичная ставка предусмотрена для 2–36-го купонов.
Инвестируй с умом — создавай капитал на годы вперёд
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 8 мая 2026 года.
Параметры выпуска:
объем размещения — 1 млрд рублей;
номинал одной облигации — 1 000 рублей;
срок обращения — 3 года;
купонный период — 30 дней;
амортизационное погашение номинала — по 25% в даты выплат 24-го, 28-го, 32-го и 36-го купонов.
Организаторами сделки выступают Совкомбанк и Газпромбанк. Агентом по размещению назначен Совкомбанк.