Акции «Полюса» вновь стали интересны для покупки после коррекции

После коррекции акции Полюс снова предлагают привлекательный потенциал роста, поэтому мы повышаем рекомендацию по бумагам с «Держать» до «Покупать», сохраняя целевую цену на уровне 2 403 руб. Апсайд составляет 16,4% на фоне текущей цены около 2 065 руб. Снижение котировок произошло из-за волатильности цен на золото и общей слабости российского фондового рынка, однако фундаментально компания остаётся устойчивой и вернула инвестиционную привлекательность.

По итогам 2025 года «Полюс» показал рост финансовых результатов благодаря высоким ценам на золото, несмотря на временное снижение добычи на 16% до 2,53 млн унций, рост вскрышных работ и увеличение капитальных затрат. Выручка выросла до 712,8 млрд руб., EBITDA составила 517,8 млрд руб., чистая прибыль — 314,1 млрд руб. При этом рентабельность остаётся высокой, а долговая нагрузка комфортной: чистый долг/EBITDA около 1,1x. Компания проходит пик инвестиционного цикла: CapEx в 2025 году достиг рекордных $2,2 млрд и в 2026 году останется на уровне $2,2–2,5 млрд, что связано с развитием ключевых проектов.

В среднесрочной перспективе добыча, по ожиданиям, стабилизируется в 2026–2027 годах, а значимый рост начнётся с 2028 года по мере запуска новых мощностей, прежде всего проекта Сухой Лог, который является ключевым драйвером долгосрочного роста. «Полюс» остаётся одним из крупнейших производителей золота в мире с одной из самых низких себестоимостей в отрасли, значительными запасами и потенциалом фактического удвоения добычи к 2030 году.

Дивидендная политика предполагает выплаты около 30% EBITDA. По итогам 2025 года финальные дивиденды составят 56,8 руб. на акцию, а суммарные выплаты за 12 месяцев оцениваются примерно в 182 руб., что соответствует доходности около 8,8%. Основные риски для акций связаны с возможной коррекцией цен на золото, ростом затрат и увеличением фискальной нагрузки, включая потенциальные дополнительные налоги. Тем не менее текущая оценка по мультипликаторам EV/EBITDA и P/E на 2026 год с учётом странового дисконта указывает на сохраняющийся потенциал роста в районе 16,4%, что делает бумаги интересными для покупки на текущих уровнях.