Крепкая идея: НоваБев с потенциалом роста до 32% за год

НоваБев остаётся интересной инвестиционной идеей на горизонте ближайших 12 месяцев. По нашей оценке, акции компании способны показать совокупную доходность до 32% с учётом возможного роста котировок и дивидендных выплат.

Одним из главных драйверов может стать потенциальное размещение ВинЛаб на бирже. IPO розничного сегмента способно повысить прозрачность оценки бизнеса и раскрыть дополнительную стоимость всего холдинга.

После прошлогодней кибератаки, временно повлиявшей на работу IT-инфраструктуры и продажи сети ВинЛаб, компания постепенно возвращается к стабильной операционной деятельности. Восстановление результатов может стать дополнительным фактором поддержки финансовых показателей.

Также сохраняется потенциал масштабирования бизнеса. Менеджмент ориентируется на расширение сети до 4000 магазинов и рост выручки свыше 200 млрд рублей. Увеличение доли премиального ассортимента способно положительно сказаться на маржинальности и прибыли.

Дополнительную привлекательность бумагам придают дивиденды. Ожидаемая доходность выплат составляет около 10% годовых, что делает историю интересной не только с точки зрения роста, но и регулярного денежного потока.

С учётом текущей оценки акции НоваБев могут представлять привлекательную возможность для инвесторов, ориентированных на сочетание дивидендов и потенциала переоценки.