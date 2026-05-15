«Ростелеком» после отчётности: прибыль растёт, дивиденды — под вопросом

«Ростелеком» опубликовал результаты за первый квартал 2026 года по МСФО. Отчёт в целом совпал с ожиданиями рынка: выручка выросла на 10% — до 208,9 млрд рублей, чистая прибыль также прибавила 10% и достигла 7,4 млрд рублей. Поддержку результатам оказало снижение давления процентных расходов на фоне смягчения политики ЦБ. Рост обеспечили цифровые сервисы и мобильный бизнес Т2.

При этом долговая нагрузка остаётся высокой: чистый долг группы увеличился до 712,3 млрд рублей. Аналитики обращают внимание и на слабый свободный денежный поток, который может ухудшиться из-за роста капитальных затрат во второй половине года.

Мнения экспертов по дивидендам расходятся. Прогнозы выплат за 2025 год находятся в диапазоне от 1,96 до 2,85 рубля на акцию. Даже в позитивном сценарии дивидендная доходность оценивается примерно в 5%, что ниже, чем у МТС.

Среди возможных драйверов роста аналитики называют дальнейшее снижение ключевой ставки и потенциальные IPO дочерних структур, включая РТК-ЦОД. Однако эти события, вероятно, смещаются на 2027 год.

Большинство аналитиков сохраняют позитивный взгляд на бумаги «Ростелекома». Целевые цены по акциям находятся в диапазоне 60–80 рублей, рекомендации — от «держать» до «покупать».