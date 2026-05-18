Китайский фактор для “Газпрома”: чего ждёт рынок

Акции “Газпрома” на прошлой неделе выглядели заметно сильнее рынка: бумаги активно отскочили от полугодовых минимумов в районе 125–126 руб., хотя затем снова скорректировались к отметке 120 руб. Повышенная волатильность во многом связана с ожиданиями вокруг предстоящего визита Владимира Путина в Китай.

Интерес инвесторов к бумагам может поддержать возможный прогресс в вопросах российско-китайского сотрудничества, прежде всего в энергетической сфере. При этом отсутствие конкретных договоренностей или позитивных сигналов способно привести к новой волне спекулятивных продаж.

19–20 мая президент России посетит КНР с официальным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Поездка приурочена к 25-летию подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между двумя странами. В центре переговоров — дальнейшее развитие стратегического партнерства, расширение торгово-экономических связей и обсуждение международной повестки.

Ожидается, что по итогам встречи будут подписаны совместные заявления и ряд двусторонних документов. Также запланированы переговоры с премьером Госсовета КНР Ли Цяном, где отдельное внимание уделят перспективам экономического взаимодействия.

Для “Газпрома” ключевым фактором остаются возможные договоренности в области энергетики, поскольку рынок традиционно чувствительно реагирует на любые новости о сотрудничестве России и Китая в газовой сфере.

Мы сохраняем позитивный взгляд на акции “Газпрома” в долгосрочной перспективе. Учитывая значительный вес компании в структуре российского рынка, динамика бумаг способна заметно влиять и на движение основного индекса.

