Совет директоров ОГК-2 рекомендовал акционерам отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2025 года.

Соответствующее решение опубликовано в сообщении компании.

В материалах отмечается, что совет директоров рекомендовал годовому общему собранию акционеров не распределять прибыль и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям за 2025 год. Таким образом, инвесторы могут остаться без дивидендных выплат впервые после прошлогодних начислений.

Для сравнения, по итогам 2024 года акционеры ОГК-2 получили дивиденды в размере 0,0598 рубля на одну акцию. Тогда компания сохранила выплаты, несмотря на непростую ситуацию в отрасли и рост процентных ставок.

Доверяйте профессионалам — инвестируйте уверенно. CONOMY TERMINAL

Отказ от дивидендов может быть связан с желанием компании сохранить денежные средства на фоне высокой долговой нагрузки, необходимости финансирования инвестиционной программы и сохраняющегося давления на финансовые результаты энергетического сектора. Кроме того, в условиях дорогого фондирования многие компании предпочитают направлять прибыль на укрепление баланса, а не на выплаты акционерам.

На фоне новости бумаги ОГК-2 могут оказаться под давлением, поскольку часть инвесторов традиционно рассматривает компанию как дивидендную историю. При этом дальнейшая динамика акций будет зависеть от финансовых результатов компании, ситуации на рынке электроэнергии и возможных сигналов менеджмента относительно будущей дивидендной политики.