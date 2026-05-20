«Ростелеком» нацелился на рост прибыли в 3,5 раза и удвоение дивидендов к 2030 году

«Ростелеком» представил новую стратегию развития на 2026–2030 годы, в которой сделал ставку на ускоренный рост цифровых сервисов, повышение прибыли и увеличение дивидендных выплат. Компания рассчитывает заметно укрепить позиции как в телеком-сегменте, так и в цифровом бизнесе.

Согласно планам, среднегодовая выручка «Ростелекома» в 2026–2030 годах превысит 1 трлн рублей. Доходы от традиционного телеком-бизнеса должны расти быстрее инфляции, а цифровые направления — в среднем на 15% ежегодно.

К 2030 году доля цифрового бизнеса в структуре выручки компании может достичь 40%, что подчеркивает стратегический акцент на IT-сервисы, облачные решения, кибербезопасность и другие цифровые продукты.

Компания также намерена сохранить комфортный уровень долговой нагрузки: показатель чистый долг/OIBDA планируется удерживать не выше 2,5x. При этом отношение капитальных затрат к выручке в среднем за 2026–2030 годы не должно превышать 20%.

Рентабельность по OIBDA «Ростелеком» рассчитывает сохранить на уровне 37–38% в течение всего стратегического периода.

Одной из ключевых целей станет рост чистой прибыли: к 2030 году компания планирует увеличить ее в 3,5 раза по сравнению с уровнем 2025 года. Одновременно «Ростелеком» рассчитывает удвоить совокупный дивидендный поток по итогам 2026–2030 годов относительно периода 2021–2025 годов.