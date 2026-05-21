Снижение инфляции поддерживает рынок

21 Мая 2026
Conomy

Главное:

  • Индекс МосБиржи остается в диапазоне 2590–2610 пунктов

  • Отсутствие новостей по «Силе Сибири – 2» давит на рынок

  • Отказ «Газпрома» от дивидендов усилил негатив

  • Замедление инфляции стало главным позитивным фактором

Российский рынок остается под давлением. Индекс МосБиржи на утренних торгах снижается примерно на 0,4%, продолжая движение в боковом диапазоне. Аналитики считают, что в ближайшее время рынку будет сложно вернуться выше 2700 пунктов из-за слабого информационного фона и сохраняющейся геополитической неопределенности.

Одним из главных разочарований для инвесторов стали итоги визита российского президента в Китай. Рынок ожидал конкретики по проекту «Сила Сибири – 2», однако важных заявлений сделано не было. Дополнительное давление на рынок оказал отказ «Газпрома» от дивидендов за 2025 год. Эксперты отмечают, что приоритетом компании остается финансовая устойчивость и снижение долговой нагрузки.

Поддержку рынку оказывает дорогая нефть. Brent удерживается выше $106 за баррель, хотя волатильность остается высокой из-за новостей вокруг США и Ирана. Инвесторы постепенно снижают опасения относительно ситуации в Ормузском проливе, что возвращает интерес к рисковым активам.

Главным позитивом стали данные Росстата: за неделю потребительские цены снизились на 0,02%, а годовая инфляция замедлилась до 5,47%. Это усиливает ожидания постепенного снижения ключевой ставки ЦБ, хотя инфляционные ожидания населения пока остаются высокими.

Рубль при этом остается слишком крепким для экспортеров и бюджета. Аналитики допускают, что летом российская валюта может начать слабеть, что станет позитивом для акций сырьевых компаний.

Эксперты считают российский рынок заметно перепроданным. Сочетание высоких цен на нефть, возможного ослабления рубля и ожиданий снижения ставки создает условия для восстановления рынка во второй половине года.

