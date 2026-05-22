  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Аналитика
  3. Статьи
  4. Рост выручки не помог «Магниту» избежать убытка

Рост выручки не помог «Магниту» избежать убытка

22 Мая 2026
Conomy

Финансовые результаты Магнит за 2025 год оказались слабыми. Несмотря на рост выручки на 15,3% год к году, компания столкнулась со снижением рентабельности, ростом долговой нагрузки и отрицательным свободным денежным потоком.

Продажи поддержала консолидация приобретенных активов, включая «Азбуку Вкуса», а сопоставимые продажи выросли на 8,4% благодаря увеличению среднего чека. Однако рост расходов на персонал, амортизацию и промоакции оказал давление на прибыльность бизнеса. Рентабельность EBITDA снизилась до 4,8% — минимального уровня за последние годы.

Рынок работает — когда работает стратегия» Зарабатывай с CONOMY TERMINAL

Серьезно выросли финансовые расходы: обслуживание долга стало дороже из-за высоких ставок и новых заимствований. В результате компания получила чистый убыток свыше 16 млрд рублей против прибыли годом ранее. При этом часть убытка была связана с неденежными списаниями и переоценкой активов.

В 2026 году компания, вероятно, сосредоточится на стабилизации бизнеса: сократит темпы открытия и обновления магазинов, а также снизит капитальные затраты примерно на 30%. Это должно поддержать денежный поток, однако высокий долг и отсутствие дивидендов продолжат оказывать давление на акции.

Аналитики сохраняют рекомендацию «Держать» по бумагам Магнит с целевой ценой 2 643 рубля за акцию.

Теги: инвестиции