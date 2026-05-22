Рост выручки не помог «Магниту» избежать убытка

Финансовые результаты Магнит за 2025 год оказались слабыми. Несмотря на рост выручки на 15,3% год к году, компания столкнулась со снижением рентабельности, ростом долговой нагрузки и отрицательным свободным денежным потоком.

Продажи поддержала консолидация приобретенных активов, включая «Азбуку Вкуса», а сопоставимые продажи выросли на 8,4% благодаря увеличению среднего чека. Однако рост расходов на персонал, амортизацию и промоакции оказал давление на прибыльность бизнеса. Рентабельность EBITDA снизилась до 4,8% — минимального уровня за последние годы.

Серьезно выросли финансовые расходы: обслуживание долга стало дороже из-за высоких ставок и новых заимствований. В результате компания получила чистый убыток свыше 16 млрд рублей против прибыли годом ранее. При этом часть убытка была связана с неденежными списаниями и переоценкой активов.

В 2026 году компания, вероятно, сосредоточится на стабилизации бизнеса: сократит темпы открытия и обновления магазинов, а также снизит капитальные затраты примерно на 30%. Это должно поддержать денежный поток, однако высокий долг и отсутствие дивидендов продолжат оказывать давление на акции.

Аналитики сохраняют рекомендацию «Держать» по бумагам Магнит с целевой ценой 2 643 рубля за акцию.