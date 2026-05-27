ЛСР удерживает дивиденды несмотря на падение прибыли

Акции девелопера Группа ЛСР 27 мая стали одними из лидеров роста на Московской бирже. Бумаги компании прибавили 7,7% и поднялись до 641,8 руб., заметно опередив общий рынок.

Поводом для роста стала рекомендация совета директоров выплатить дивиденды за 2025 год в размере 78 руб. на акцию. Годовое собрание акционеров, на котором будет рассматриваться этот вопрос, назначено на 29 июня. Реестр для получения дивидендов планируется закрыть 13 июля, поэтому для участия в выплатах бумаги необходимо купить не позднее 10 июля. Текущая дивидендная доходность составляет около 12% годовых.

Инвесторов особенно удивило то, что компания сохранила щедрые выплаты на фоне слабых финансовых результатов. Чистая прибыль ЛСР по МСФО в 2025 году сократилась на 62% — до 10,78 млрд руб. При этом на дивиденды планируется направить около 75% прибыли, или 8,03 млрд руб. Для сравнения, по итогам 2024 года акционеры получили менее половины чистой прибыли компании.

Сохранение дивидендов на уровне прошлого года рынок воспринял позитивно. Дополнительную поддержку акциям оказывают ожидания снижения ключевой ставки ЦБ РФ уже летом. Более дешёвая ипотека способна оживить спрос на жильё и улучшить результаты строительного сектора во второй половине года.

На горизонте ближайших 12 месяцев целевая цена акций ЛСР оценивается в 800 руб.