Инвестиция Майкла Джексона, которая принесла 1700% прибыли
- 1 Июня 2026
В прокат вышел фильм «Майкл» о короле поп-музыки. По этому случаю вспомним одну из самых успешных инвестиций в истории шоу-бизнеса.
Как все началось
В конце 1960-х годов участники группы The Beatles лишились прав на значительную часть своего музыкального каталога. Позже Пол Маккартни начал активно покупать права на песни других исполнителей и получать доход от их использования.
В 1983 году во время совместной работы над музыкой он рассказал об этой стратегии Майклу Джексону. Идея настолько понравилась поп-звезде, что вскоре он решил действовать самостоятельно.
Сделка века
В 1985 году Майкл Джексон приобрел права на каталог песен The Beatles за $47,5 млн. На тот момент сумма казалась огромной, но вложение оказалось исключительно удачным.
Спустя десять лет Джексон объединил свой каталог с музыкальным бизнесом Sony, получив за сделку около $95 млн и долю в совместной компании.
Доходность, о которой мечтают инвесторы
К 2016 году стоимость его доли оценивалась примерно в $750 млн. Таким образом, первоначальные вложения выросли более чем в 17 раз, не считая доходов, которые каталог приносил все эти годы.
История Майкла Джексона показывает: самые прибыльные инвестиции часто начинаются с одной вовремя услышанной идеи. Иногда именно такой идеи не хватает для следующего успешного вложения.
Не каждая идея приносит 1700% доходности, но именно поиск таких возможностей делает инвестиции интересными. Наши аналитики уже отобрали несколько перспективных идей. Посмотрите их прямо сейчас.