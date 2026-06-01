Инвестиция Майкла Джексона, которая принесла 1700% прибыли

В прокат вышел фильм «Майкл» о короле поп-музыки. По этому случаю вспомним одну из самых успешных инвестиций в истории шоу-бизнеса.

Как все началось

В конце 1960-х годов участники группы The Beatles лишились прав на значительную часть своего музыкального каталога. Позже Пол Маккартни начал активно покупать права на песни других исполнителей и получать доход от их использования.

В 1983 году во время совместной работы над музыкой он рассказал об этой стратегии Майклу Джексону. Идея настолько понравилась поп-звезде, что вскоре он решил действовать самостоятельно.

Сделка века

В 1985 году Майкл Джексон приобрел права на каталог песен The Beatles за $47,5 млн. На тот момент сумма казалась огромной, но вложение оказалось исключительно удачным.

Спустя десять лет Джексон объединил свой каталог с музыкальным бизнесом Sony, получив за сделку около $95 млн и долю в совместной компании.

Доходность, о которой мечтают инвесторы

К 2016 году стоимость его доли оценивалась примерно в $750 млн. Таким образом, первоначальные вложения выросли более чем в 17 раз, не считая доходов, которые каталог приносил все эти годы.

История Майкла Джексона показывает: самые прибыльные инвестиции часто начинаются с одной вовремя услышанной идеи. Иногда именно такой идеи не хватает для следующего успешного вложения.

Не каждая идея приносит 1700% доходности, но именно поиск таких возможностей делает инвестиции интересными. Наши аналитики уже отобрали несколько перспективных идей. Посмотрите их прямо сейчас.