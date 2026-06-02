Как заработать до 27% за полгода? Присмотритесь к Яндексу

Яндекс остаётся одним из лидеров российского IT-рынка и продолжает активно расширять свою цифровую экосистему. Аналитики считают, что акции компании способны принести инвесторам до 27% доходности в течение ближайших шести месяцев.

Инвестируйте с уверенностью — начните прямо сейчас с CONOMY TERMINAL

📈 Бизнес набирает обороты

По итогам 2025 года выручка Яндекса выросла на 32%, а чистая прибыль увеличилась почти на 40%. Компания ожидает, что в 2026 году выручка прибавит ещё около 20% и достигнет 1,7 трлн рублей.

🤖 Нейросети становятся новым драйвером

В ближайшее время Алиса сможет не только искать товары в интернете, но и самостоятельно оформлять покупки по запросу пользователя. Это открывает новые возможности для монетизации и укрепляет позиции Яндекса на рынке цифровых сервисов.

💰 Потенциал роста сохраняется

Несмотря на сильные финансовые результаты, акции компании всё ещё торгуются ниже исторических уровней. Рынок сохраняет осторожность в отношении IT-сектора, что создаёт привлекательную точку входа для инвесторов.

Пока нейросети берут на себя рутинные задачи, поиск перспективных инвестиционных идей можно доверить нашим аналитикам. Яндекс остаётся одной из самых интересных ставок на российском фондовом рынке с потенциалом роста до 27% за полгода.