Доходность выше ожиданий: интересная ставка на ОФЗ

Банк России продолжает снижать ключевую ставку, а значит, на рынке облигаций появляются новые возможности для инвесторов. Особенно интересными выглядят ОФЗ с фиксированным купоном, которые могут не только приносить регулярный доход, но и расти в цене.

Деньги должны работать. Мы знаем как

Среди наиболее привлекательных выпусков аналитики выделяют ОФЗ-ПД 26252 — государственные облигации со средним сроком до погашения.

Почему стоит обратить внимание на этот выпуск?

📈 Потенциальная доходность до 25% годовых

Такой результат может быть достигнут в течение ближайших 12 месяцев благодаря сочетанию купонных выплат и возможного роста рыночной стоимости облигации на фоне снижения ставок.

🛡️ Высокий уровень надёжности

ОФЗ считаются одним из самых консервативных инструментов на российском рынке, поскольку эмитентом выступает государство.

По оценке наших аналитиков, привлекательной точкой входа в ОФЗ-ПД 26252 является цена не выше 93% от номинала.