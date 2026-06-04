Второй квартал станет проверкой для нефтегазового сектора

Нефтегазовые компании пока остаются заложниками ожиданий. Рынок уже устал реагировать на громкие заявления вокруг Ближнего Востока: инвесторы ждут не новых заголовков, а реальных изменений. Несмотря на высокие цены на нефть, акции сектора продолжают испытывать давление.

Причины хорошо известны: крепкий рубль снижает экспортную выручку, сохраняются санкционные ограничения, растут логистические расходы, а российская нефть по-прежнему продаётся с дисконтом.

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Газпром

Результаты за первый квартал оказались неоднозначными. Выручка осталась на уровне прошлого года — 2,8 трлн рублей, EBITDA выросла на 16% до 979 млрд рублей. Однако чистая прибыль сократилась почти вдвое — до 345 млрд рублей.

Компания увеличила инвестиционную программу на 2026 год до 2,7 трлн рублей. Вопрос дивидендов остаётся закрытым, а масштабные проекты вроде «Силы Сибири — 2» требуют значительных вложений. Ключевое значение будут иметь результаты второго квартала, в которых должен проявиться эффект более высоких цен на сырьё.

Газпром нефть

Компания отчиталась без сюрпризов. Выручка снизилась на 3,7% до 858 млрд рублей, чистая прибыль — на 3,5% до 95,8 млрд рублей. Давление на показатели продолжает оказывать сильный рубль.

При этом капитальные затраты продолжают расти, хотя ранее менеджмент говорил о прохождении пика инвестиций. Основные выводы также стоит делать по итогам второго квартала.

Транснефть

Выручка практически не изменилась и составила 361 млрд рублей. EBITDA снизилась на 2,5%, чистая прибыль — на 8,6%.

Позитивным моментом стал выход свободного денежного потока в положительную зону. По итогам первого квартала вклад в потенциальные дивиденды оценивается примерно в 42 рубля на акцию. Долгосрочно история остаётся интересной, но поводов для спешки с покупками пока немного.

Роснефть

Выручка компании снизилась на 11% год к году, до 2 трлн рублей. Однако EBITDA выросла на 22%, а чистая прибыль увеличилась более чем в семь раз по сравнению с предыдущим кварталом благодаря сильному марту.

Тем не менее дивидендный потенциал первого квартала выглядит скромно — около 5,4 рубля на акцию. Как и у конкурентов, многое будет зависеть от результатов второго квартала.

Что дальше?

Среди нефтегазовых компаний по-прежнему заслуживают внимания Лукойл, Газпром нефть, Роснефть и Транснефть. Однако текущая ситуация пока не даёт поводов для активных покупок.

Сегодня инвестиционная идея в секторе строится прежде всего на долгосрочных факторах: возможном ослаблении рубля, постепенной адаптации отрасли к санкциям и реализации крупных инфраструктурных проектов. Именно поэтому результаты второго квартала могут стать ключевым тестом для всего нефтегазового сектора.