Три правила для портфеля, который работает даже в выходные

Чтобы пикник удался, важно не забыть самое необходимое: еду, напитки и вещи, которые пригодятся в любой ситуации. Инвестиционный портфель устроен похожим образом. Разберёмся, какие ингредиенты помогают ему расти в долгосрочной перспективе.

Основа — для стабильности

На пикнике это могут быть сэндвичи или другие сытные закуски, которые надолго утоляют голод. В портфеле такую роль часто играют облигации. Купонные выплаты помогают получать регулярный доход и делают результаты инвестирования более предсказуемыми.

Немного драйва

Десерт делает отдых приятнее, а акции способны добавить портфелю потенциал роста. Именно они чаще всего становятся главным источником долгосрочной доходности и помогают капиталу опережать инфляцию.

Резерв на всякий случай

На отдыхе всегда полезно иметь запас воды. В инвестициях аналогичную функцию выполняют свободные средства на брокерском счёте. Такой резерв позволяет быстро воспользоваться привлекательными возможностями на рынке, если они появятся.

Собирать всё самостоятельно необязательно. Наши аналитики уже подготовили подборку интересных инвестиционных идей. Заглянете?