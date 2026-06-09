Рынок падает: дно уже рядом или нет?

Российский рынок продолжает снижение. Индекс МосБиржи впервые с ноября 2025 года опустился ниже 2500 пунктов. Инвесторы не получили ожидаемых позитивных сигналов с ПМЭФ, а геополитические риски вновь усилились.

По мнению аналитиков, рынок всё больше закладывает сценарий затяжённой неопределённости. Это поддерживает распродажи и мешает формированию устойчивого роста.

Возможен ли отскок?

Многие эксперты обращают внимание на признаки капитуляции участников рынка: растут объёмы торгов, усиливаются маржин-коллы. Подобные ситуации нередко предшествуют техническому отскоку.

Однако для полноценного восстановления пока не хватает фундаментальных драйверов. Инвесторы ждут снижения процентных ставок, улучшения геополитической обстановки и более сильных корпоративных результатов.

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Компании разочаровывают

Сезон отчётности оказался неоднозначным. Многие эмитенты показали снижение прибыли, а часть компаний отказалась от дивидендов. Более 20 российских публичных компаний обновили многолетние минимумы по стоимости акций.

Тем не менее аналитики отмечают, что российская экономика сохраняет запас прочности. Дополнительную поддержку рынку может оказать дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики Банка России.

Что говорят власти?

Представители ЦБ, Минфина и МосБиржи призывают инвесторов сохранять спокойствие и смотреть на рынок долгосрочно. По их мнению, текущая волатильность носит временный характер, а российские акции остаются недооценёнными.

Что делать инвестору?

Краткосрочная ситуация остаётся сложной, и рынок может ещё протестировать более низкие уровни. Однако признаки перепроданности уже появляются, поэтому вероятность технического отскока растёт. Для долгосрочных инвесторов ключевым остаётся не поиск идеального момента входа, а последовательное следование выбранной стратегии.