Сбер снова доказывает статус фаворита рынка

Крупнейший банк страны продолжает уверенно наращивать прибыль и сохранять высокую эффективность бизнеса.

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Результаты за май выглядят сильными:

• Чистая прибыль — 169 млрд рублей (+20,5% год к году); • Рентабельность капитала — 22,1%; • Стоимость риска — 1,6%; • Показатель расходов к доходам (CIR) — 26,1%; • Достаточность капитала (Н1.0) — 14,4%.

Серьезных поводов для беспокойства отчетность не дает. Более того, заметны признаки оживления потребительского кредитования: за месяц портфель вырос на 1,2%, а объем выдач потребкредитов в мае впервые с начала года сравнялся с ипотекой.

Один из лучших вариантов на российском рынке

На фоне сохраняющейся неопределенности Сбер остается одной из самых понятных и качественных инвестиционных идей. Это подтверждает и динамика акций, которые в последние недели выглядят сильнее рынка.

Если банк сможет заработать около 2 трлн рублей чистой прибыли по итогам 2026 года, дивиденды могут составить примерно 44 рубля на акцию. При текущих ценах это соответствует доходности порядка 13,5–14%.

Сбер по-прежнему остается одним из главных фаворитов российского фондового рынка. А возможная коррекция после июльской дивидендной отсечки может стать хорошей возможностью для формирования позиции.