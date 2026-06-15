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Куда вкладывать деньги, пока рубль на высоте?

15 Июня 2026
Conomy

Рубль лидирует на мировом рынке?

По оценкам Bloomberg, национальная валюта показывает удивительные результаты. Вопреки ожиданиям аналитиков, рубль уверенно обошел доллар и закрепился в топе самых быстрорастущих валют. Разбираемся в причинах этого феномена и ищем выгоду для частного инвестора.

🤑 За счет чего укрепляется рубль? Основной драйвер — стабильно дорогая нефть и газ. Крупные экспортеры получают внушительные объемы иностранной валюты и массово конвертируют ее в рубли, чтобы платить налоги в бюджет и рассчитываться по дивидендам.

💪 Кому на руку такой курс? Обычные граждане и импортеры выигрывают: импортная техника, одежда и товары становятся доступнее. Однако для сырьевых гигантов-экспортеров это серьезный минус. Сильный рубль напрямую сокращает их рублевые доходы от зарубежных продаж.

💼 Какие активы выбрать сейчас? В период крепкой валюты перспективно выглядят компании, ориентированные на внутренний рынок: банковский сектор, продуктовый ритейл и телекоммуникации. Также разумно инвестировать в рублевые облигации, чтобы зафиксировать привлекательную доходность на долгий срок.

Чтобы найти лучшие инструменты под текущую рыночную ситуацию — изучите мнение наших экспертов. Здесь собраны наиболее перспективные активов.

Теги: инвестиции