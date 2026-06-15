Куда вкладывать деньги, пока рубль на высоте?

Рубль лидирует на мировом рынке?

По оценкам Bloomberg, национальная валюта показывает удивительные результаты. Вопреки ожиданиям аналитиков, рубль уверенно обошел доллар и закрепился в топе самых быстрорастущих валют. Разбираемся в причинах этого феномена и ищем выгоду для частного инвестора.

🤑 За счет чего укрепляется рубль? Основной драйвер — стабильно дорогая нефть и газ. Крупные экспортеры получают внушительные объемы иностранной валюты и массово конвертируют ее в рубли, чтобы платить налоги в бюджет и рассчитываться по дивидендам.

💪 Кому на руку такой курс? Обычные граждане и импортеры выигрывают: импортная техника, одежда и товары становятся доступнее. Однако для сырьевых гигантов-экспортеров это серьезный минус. Сильный рубль напрямую сокращает их рублевые доходы от зарубежных продаж.

💼 Какие активы выбрать сейчас? В период крепкой валюты перспективно выглядят компании, ориентированные на внутренний рынок: банковский сектор, продуктовый ритейл и телекоммуникации. Также разумно инвестировать в рублевые облигации, чтобы зафиксировать привлекательную доходность на долгий срок.

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