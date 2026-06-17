«Роснефть»: пока не время покупать**

Компания отчиталась за квартал. Результаты смешанные: выручка упала из‑за крепкого рубля, а вот EBITDA подросла — сказался эффект низкой базы и снижение расходов. Чистая прибыль снова снизилась: мешают долги и налоги.

Добыча нефти чуть выросла, но переработка просела — НПЗ периодически останавливаются после атак, плюс были проблемы с экспортной инфраструктурой.

Инвестиции разогнались почти до рекорда: компания активно строит трубопровод для «Восток Ойла», запуск в 2026 году.

CONOMY TERMINAL. Просто. Надёжно. Доходно.

Что беспокоит:

- нефть скорее всего скорректируется, особенно после открытия Ормузского пролива;

- вернутся скидки на Urals;

- инфраструктура остается под ударом, а это риски новых простоев и списаний.

Итог:

Второй квартал у нефтяников будет бодрее первого, но «Роснефть» при текущей оценке (P/E ≈ 9, дивдоходность ~5%) не выглядит интересной на горизонте нескольких месяцев.

Входить в бумаги стоит только тем, кто верит, что блокада пролива затянется еще на 3–4 месяца. Всем остальным — лучше присмотреться к другим идеям.